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Giriş Tarihi: 16.6.2024

Arı kovanında uyuşturucu sevkiyatı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Arı kovanında uyuşturucu sevkiyatı
Adana'da polis, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği belirlenen aracı durdurdu. Arı kovanı taşınan araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in, kovanlara tepki vermesi üzerine araçta bulunan 2 şüpheli, "Bagajda bal petekleri bulunuyor. Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz" dedi. Kovanların içini açan narkotik polisi, peteklere gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayda ilgili gözaltına alınan 2 kişi uyuşturucuyu taşıdıklarını itiraf etti.
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Arı kovanında uyuşturucu sevkiyatı
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