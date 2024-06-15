Arı kovanında uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da polis, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği belirlenen aracı durdurdu. Arı kovanı taşınan araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in, kovanlara tepki vermesi üzerine araçta bulunan 2 şüpheli, "Bagajda bal petekleri bulunuyor. Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz" dedi. Kovanların içini açan narkotik polisi, peteklere gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayda ilgili gözaltına alınan 2 kişi uyuşturucuyu taşıdıklarını itiraf etti.