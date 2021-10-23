Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arı kovanından silahlar çıktı
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Arı kovanından silahlar çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Arı kovanından silahlar çıktı
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.K. isimli bir şüphelinin Silivri'deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yetiştirerek megakentin dört bir yanında satış yaptığı istihbaratını aldı. Şüphelinin Selimpaşa Merkez Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, M.K.'yi suçüstü yakaladı. Adreste 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş esrar, 1 tona yakın hazır esrar elde edilebilecek 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır esrar, 1 tüfek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan havalandırma ve iklimlendirme sistemi gibi çok sayıda tertibat ele geçirildi. Öte yandan ekipler, bahçede çok sayıda arı kovanı fark etti. Tek tek kontrol edilen kovanlardan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı. M.K., jandarmadaki ifadesinde uyuşturucu madde imalatı sırasında yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf etti. M.K. tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arı kovanından silahlar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA