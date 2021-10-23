Arı kovanından silahlar çıktı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.K. isimli bir şüphelinin Silivri
'deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yetiştirerek megakentin dört bir yanında satış yaptığı istihbaratını aldı. Şüphelinin Selimpaşa Merkez Mahallesi
'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, M.K.'yi suçüstü yakaladı. Adreste 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş esrar, 1 tona yakın hazır esrar elde edilebilecek 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır esrar, 1 tüfek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan havalandırma ve iklimlendirme sistemi gibi çok sayıda tertibat ele geçirildi. Öte yandan ekipler, bahçede çok sayıda arı kovanı fark etti. Tek tek kontrol edilen kovanlardan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı. M.K., jandarmadaki ifadesinde uyuşturucu madde imalatı sırasında yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf etti. M.K. tutuklandı.