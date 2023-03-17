Arı kovanından uyuşturucu çıktı

UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Plakası önceden tespit edilen tır, Adana'ya giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı; sonra da oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Sürücü M.Ö. (57) ve yanında yolcu olarak bulunan A.A. (24) araçtan aşağı indirildi; devreye de özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Hulk' girdi.