Arı kovanından uyuşturucu çıktı

Adana'da polis, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Daha önce plakası tespit edilen tır, Adana'ya giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı; sonra da oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Hulk' aracılığıyla yapılan aramalardaysa; boş 'arı kovanları'nın alt kısmında yer alan destek ayaklarının içine özenle gizlenen 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirildi. Tır şoförü M.Ö., "Ben sadece arı kovanı taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucudan haberim yok" dedi; tutuklandı.
UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Plakası önceden tespit edilen tır, Adana'ya giriş yaptığı andan itibaren takibe alındı; sonra da oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Sürücü M.Ö. (57) ve yanında yolcu olarak bulunan A.A. (24) araçtan aşağı indirildi; devreye de özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Hulk' girdi.
ARI YERİNE UYUŞTURUCU
Köpek ,tırın dorsesindeki boş arı kovanlarına uyarı verince; ekipler de bu alana yoğunlaştı. Yapılan aramalarda kovanların 'zula' olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Kovanlarının alt kısmında yer alan, destek ayaklarının içine özenle gizlenen boru halindeki paketler halinde toplam 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda; "Ben sadece arı kovanı taşıdığımı sanıyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" savunmasını yapan M.Ö. ve A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.