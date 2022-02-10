Arı kovanlarını çalarken yakalandı!

Kocaeli Karamürsel İlçesinde önceki gün meydana gelen şaşırtıcı hırsızlık olayında, devriye gezen polis ekipleri, arı kovanlarının bulunduğu alanda şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak, kontrollerde bulundu.

Yapılan kontrollerde, aracın içinden bölgeden çalındığı tespit edilen 15 dolu arı kovanı ile 15 demir boru ile 1 kurusıkı tabanca ile 4 fişek ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Ö.G sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.