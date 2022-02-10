Haberler Yaşam Haberleri Arı kovanlarını çalarken yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.2.2022 12:27 Son Güncelleme: 10.2.2022 12:31

Arı kovanlarını çalarken yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Arı kovanlarını çalarken yakalandı!

Kocaeli Karamürsel İlçesinde meydana olayda, 15 arı kovanı ve 15 demir boruyu çalan Ö.G isimli şüpheli, bölgede devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kocaeli Karamürsel İlçesinde önceki gün meydana gelen şaşırtıcı hırsızlık olayında, devriye gezen polis ekipleri, arı kovanlarının bulunduğu alanda şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak, kontrollerde bulundu.

Yapılan kontrollerde, aracın içinden bölgeden çalındığı tespit edilen 15 dolu arı kovanı ile 15 demir boru ile 1 kurusıkı tabanca ile 4 fişek ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Ö.G sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı
Saffet Sancaklı'yı cenazede soydular
Son dakika | Hamile eşini katleden Ozan Dum'dan akılalmaz sözler: Aldattığını düşünmüş!
Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
CHP'li belediyelerin doğa katliamı! İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arı kovanlarını çalarken yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA