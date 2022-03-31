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Giriş Tarihi: 31.3.2022 10:42 Son Güncelleme: 31.3.2022 11:08

Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, arılar yola saçıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, arılar yola saçıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arı kovanlarını taşıyan araç devrildi, kazada yaralanan olmazken yola savrulan kovanlardaki arılar yola saçıldı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Viranşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Viranşehir istikametinden Siverek istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen aracın kasasında bulunan kovanlar yola savrulurken, kaza sonrasında karayolunda trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Arı kovanları arıcılar tarafından toplandı. Yola savrulan binlerce arı telef olurken, Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince karayolu ve çevresi arılardan dolayı ilaçlandı.

Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, arılar yola saçıldı
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