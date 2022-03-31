Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, arılar yola saçıldı

Kaza, dün gece geç saatlerde Viranşehir karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Viranşehir istikametinden Siverek istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen aracın kasasında bulunan kovanlar yola savrulurken, kaza sonrasında karayolunda trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Arı kovanları arıcılar tarafından toplandı. Yola savrulan binlerce arı telef olurken, Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince karayolu ve çevresi arılardan dolayı ilaçlandı.

Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.