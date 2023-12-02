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Giriş Tarihi: 2.12.2023 11:10 Son Güncelleme: 2.12.2023 12:21

Arı kovanlarının verimliliği yapay zeka desteği ile takip edilecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Arıcılık ve Teknoloji” seminerinde bal üretiminde verimliliği artıracak teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler ele alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Arı kovanlarının verimliliği yapay zeka desteği ile takip edilecek

Kıbrıs'ın yerli arı ırkını koruma altına almak amacıyla İtalya Sürdürülebilir Bitki Koruma Enstitüsü ile iş birliğine giden Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KKTC'deki arıcıları, "Arıcılık ve Teknoloji" seminerinde bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Yönetimi ile KKTC'de faaliyet gösteren pek çok arıcının katılımı ile düzenlenen seminerde, bal üretiminde verimliliği artıracak teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler masaya yatırıldı.

Seminerde davetli konuşmacı olarak konuşan Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Kurucu Başkanı Emin Bahçivan, KKTC'deki arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili bilgi verdi. Kıbrıs balının kalitesiyle pek çok uluslararası yarışmada birincilik aldığını söyleyen Bahçivan, "Ülkemizdeki bal tüketimini yerli üretimle karşılamakta zorlandığımız için bazı yıllar istemesekte bal ithali yapıyoruz. Ülkedeki arı ve arıcı sayımızı arttırmalıyız. Ülkede 22 bin olan arı sayısını 40 bine çıkarabiliriz. O zaman üretimimiz de çok artacaktır. Bu bizim en büyük hedefimiz" dedi.

Seminerde "Kovan İzleme Sistemleri" başlıklı bir sunum yapan Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İlker Gelişen de arı kovanlarının izlenmesinin neden önemli olduğunu detaylarıyla anlattı. Arı kovanı içerisindeki hareket, stres, ses, ısı ve nem takibinin bal üretimine etkilerini belirlemek için çalıştıklarını kaydeden Dr. Gelişen, "Yapay zeka desteği ile oluşturacağımız kovan takip sistemi ile verimliliği artıracak uygun koşulların sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın da desteği ile yapay zeka kullanarak bu çalışmaları ileri düzey teknoloji ile bütünleştireceklerini kaydeden Dr. Gelişen, "Yapay zeka ile kovanların verimini takip ederek bal üretiminde verimliliği çok daha ileri seviyeye götürebiliriz" ifadesini kullandı.

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Arı kovanlarının verimliliği yapay zeka desteği ile takip edilecek
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