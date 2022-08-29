Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale'de esnaflık yapan Vahit Yılmaz (56) önce ki gün gece 01:30 sularında evinin balkonuna çıktı.
Balkonda terliğini giyen Yılmaz, terliğin üstünde ki arıyı farketmedi. Arının ayağını sokması sonucu rahatsızlanan 2 çocuk babası Yılmaz, Yüksek İhtisas Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Yılmaz tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Kırşehir'in Selimağa Köyü nüfusuna kayıtlı Yılmaz toprağa verildi.