Arıcılık kursuna büyük ilgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında, uzman ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Arı yetiştiriciliği kursunda eğitim veren ziraat mühendisi Gülşah Kılıçaslan, arıcılıkta eğitimin önemine dikkat çekerek, Çukurova`da arıcılığın yaygın olduğunu ve bal üretiminde Adana ve Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Eğitim süresi içinde balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı konularında bilgiler verildiğini, arı yetiştiriciliğinin tarımsal gelişim içerisinde her zaman yer aldığını anlatarak, belediyenin açtığı bu kurslarla, vatandaşların yeni iş imkanları oluşturma şansı yakaladıklarını belirtti.