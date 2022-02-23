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Giriş Tarihi: 23.2.2022 13:59 Son Güncelleme: 23.2.2022 14:02

Arıcılık kursuna büyük ilgi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Arıcılık kursuna büyük ilgi

Çukurova Belediyesi’nin açtığı “Arı yetiştiriciliği kursu” büyük ilgi görüyor. Tesisler Müdürlüğü’nce  ve Çukurova Halk Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, 100 Yıl Cemevi’nde “Arı Yetiştiriciliği” kursu açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında, uzman ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Arı yetiştiriciliği kursunda eğitim veren ziraat mühendisi Gülşah Kılıçaslan, arıcılıkta eğitimin önemine dikkat çekerek, Çukurova`da arıcılığın yaygın olduğunu ve bal üretiminde Adana ve Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Eğitim süresi içinde balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı konularında bilgiler verildiğini, arı yetiştiriciliğinin tarımsal gelişim içerisinde her zaman yer aldığını anlatarak, belediyenin açtığı bu kurslarla, vatandaşların yeni iş imkanları oluşturma şansı yakaladıklarını belirtti.

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Arıcılık kursuna büyük ilgi
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