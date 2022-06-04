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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:51

Arif Laçin kimdir? Yalova Müdürlüğüne atanan Arif Laçin kaç yaşında, nereli?

Arif Laçin kimdir? Yalova Müdürlüğüne atanan Arif Laçin kaç yaşında, nereli?

Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı sonrası Arif Laçin’in hayatı, yaşı, memleketi merak konusu oldu. Peki Arif Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Arif Laçin hayatı, yayınlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Arif Laçin, Ankara İli - Keçiören İlçesinde doğdu, İlköğretim ve Lise Eğitimini Keçiören'de tamamladı. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. Peki Arif Laçin kimdir? Yalova Müdürlüğüne atanan Arif Laçin kaç yaşında, nereli?

ARİF LAÇİN KİMDİR?

Ankara İli - Keçiören İlçesinde doğdu, İlköğretim ve Lise Eğitimini Keçiören'de tamamladı. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu.

2003 Yılında 7 İlde 35 Orman Köyünde bulunan Dünya Bankası projesinde, daha sonra 2003-2004 Yılları arasında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 'de sosyal hizmet uzmanı olarak görevini yaptı. 2005 Yılı sonunda Yalova İline sosyal hizmet uzmanı olarak atandı. 2009 Yılında İl Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İlde geçmiş dönemlerde yatırımlarda kurucu müdürlük görevini üstlendi. Yaptığı çalışmalardan ötürü takdirname, başarı öyküsü ve üstün başarı belgesi ile maaş ödülü aldı.

Yüksek Lisansını Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlayan Arif LAÇİN bazı ders dönemlerinde Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yönetim-organizasyon ve seminer dersleri vermektedir.

İl Müdürü Arif Laçin, evli ve Nisa bebeğin babasıdır.

Bakanlık Makamının 20.07.2020 tarih ve 439 sayılı onayı ile Yalova Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

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Arif Laçin kimdir? Yalova Müdürlüğüne atanan Arif Laçin kaç yaşında, nereli?
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