Arife Günü'nde şehitliklere ziyaretçi akını: "Acıyı kalbimizi gömdük ama unutmadık"

Şehit Piyade Er Özer Ayrancı'nın kardeşi Oktay Ayrancı: Aramızda 2 yaş var. Aynı yerde askerlik yapmayı çok istedim. O Tunceli'ye gitti, ben Muş'a gittim. Terhisine 2 ay vardı. Geyiksu'da teröristler pusuya düşürdüler. 11 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehadetinden 2 ay önce de 2 farklı yerinden kurşun yemiş. Ancak annem babam öğrenmesin diye gaziliğini gizlemiş. Terhisine az kaldığı için araziye çıkartmak istememiş komutanları ancak kardeşim itiraz etmiş ve 1995'te göreve çıktığı gün şehit düştü. Her bayram ziyaret ediyoruz. Bayramları onunla yüz yüze olmasa da birlikte geçiriyoruz.
Şehit Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın babası Çoşkun Doğrukartal: Oğlum, 2011'de Şemdinli'de teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit oldu. Yarın Kurban Bayramı. Biz de vatan için evladımızı verdik. Arife Günü çikolatasını aldık, geldik. Geliyoruz onun yanına. Bayramlar bizim için buruk. Sabretmeye çalışıyoruz.
Kara Pilot Üsteğmen Kemal Taşçı'nın babası Müslim Taşçı: 2011'de eğitim uçuşu yaparken 5 üsteğmen eğitime çıktı. Hava biraz kötüydü ve helikopter düşünce 5'i birden şehit oldu. Bayramlar bizim için böyle hep buruk. Yalnız hissediyoruz kendimizi. Bir parçamızın yok olduğunu hissediyoruz. Onun yokluğunu bayramlarda daha ziyade hissediyoruz. Her gün buradayım. Oğlumun anısını yaşatmak için eğitim gördüğü Güngören'deki İmam Hatip Lisesi'ne adını verdirmek istedim, başaramadım. İnşallah devlet büyüklerimiz yardımcı olur.
Şehit Bekçi Şaban Aras'ın kardeşi İmran Aras: Ağabeyim ve arkadaşı polis memuru Çoşkun Kaya 1991'de İstanbul Kaynarca'da sol grupların çapraz ateşinde şehit düştü. 'Vatan sağ olsun' diyoruz. Bu ülke bizim ülkemiz. Savunmak zorundayız. Binlerce şehit de versek, acısı çok ağır da olsa, bu vatan bizim ve bu vatanı korumaya devam edeceğiz. Üzülüyoruz ama onların sayesinde bu vatan bize vatan oluyor.