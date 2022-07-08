Arife Günü'nde şehitliklere ziyaretçi akını: "Acıyı kalbimizi gömdük ama unutmadık"

Şehit Bekçi Şaban Aras'ın kardeşi İmran Aras: Ağabeyim ve arkadaşı polis memuru Çoşkun Kaya 1991'de İstanbul Kaynarca'da sol grupların çapraz ateşinde şehit düştü. 'Vatan sağ olsun' diyoruz. Bu ülke bizim ülkemiz. Savunmak zorundayız. Binlerce şehit de versek, acısı çok ağır da olsa, bu vatan bizim ve bu vatanı korumaya devam edeceğiz. Üzülüyoruz ama onların sayesinde bu vatan bize vatan oluyor.