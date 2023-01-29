Arılara besin takviyesi yapıntakviyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kovanlarda tüketimin arttığını belirterek, muhtemel kayıpların önüne geçebilmek adına bu süreçte besin takviyesinin önemli olduğunu ifade etti. Çakmak, havaların ılık seyrettiğini ve bu sebeple de arıların daha çok kovanlardan dışarı çıktığını anlattı. Böylece arıların daha fazla enerji harcadığını belirten Çakmak, "Bu arada arılar biraz da erken yumurtlamaya başladı. Dolayısıyla içerideki besin stoklarının çoğunu bitirmiş durumdalar. O yüzden bundan sonra yapılması gereken en önemli tedbir, arılara bol miktarda besin sağlamak lazım. Bal, polen ve pudra şekeriyle beraber hazırlanmış kek dediğimiz besini arılara vererek besin ihtiyacını karşılamamız lazım" dedi.