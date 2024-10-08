Arılardan ‘yeşil bal’ sürprizi

Artvin'de geçtiğimiz günlerde bir arıcının kovanında çıkan zümrüt yeşili renkteki bal, Kars'taki bir arıcının kovanından da çıktı. Susuz ilçesi Kırkpınar köyündeki üreticilerden Selim Bahtiyaroğlu'nun (54) bütün kovanları, bu yıl yeşile büründü. 20-30 yılda bir çıkan yeşil balın yoğunluğu arıcıyı da şaşırttı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü Mezunu Selim Bahtiyaroğlu, "İlk kovanı açtığımda balın üzerindeki sırı kaldırdıkça altından yemyeşil bal görünmeye başladı. İlk etapta birkaç petekte vardır diye düşündüm ama tüm kovanlarda tam bir zümrüt yeşili bal vardı. Yeşil bal farklı bir tada sahiptir ve çok kıymetlidir.Deve tabanı, ısırgan ve kekik otunun yoğun olduğu yıllarda görülebiliyor. Bu yıl da havaların bol yağmurlu ve bitki örtüsünün farklı olması nedeniyle yeşil balla karşılaştık. Başlangıçta kilogramını 1500 TL'ye sattım. Talep artınca 5 bin TL'ye kadar çıktı. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.