Haberler Yaşam Haberleri Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.7.2023

Arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
Trabzon'u Of ilçesi Ağaçseven mahallesinde yaşayan 34 yaşındaki Ali Öztürk, Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlanan peteklerin kamyona yüklenmesi için komşusuna yardıma gitti. Öztürk, petekleri yüklediği sırada bacağından arı soktu. Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Öztürk'ün cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından Hayrat ilçesindeki Güldüren mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda
FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha: Örgütün para deposuna baskın
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen günahı
Gelin-damat çöplükte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA