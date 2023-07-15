Arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Trabzon'u Of ilçesi Ağaçseven mahallesinde yaşayan 34 yaşındaki Ali Öztürk, Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlanan peteklerin kamyona yüklenmesi için komşusuna yardıma gitti. Öztürk, petekleri yüklediği sırada bacağından arı soktu. Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Öztürk'ün cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından Hayrat ilçesindeki Güldüren mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.