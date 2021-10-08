Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş kayıttayken, "İstanbul'un çilesi bitmiyor. İETT'nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam" diyerek olaya tepki gösterdi.