Arızalanan kamyonu tamir ederken altında kaldılar: 2 ölü

Kilis-İslahiye karayolunun 45'inci kilometresinde arıza yapan kamyon arızalandı. Kamyonun altına uzanarak arızayı gidermeye çalışan Mehmet Balcı ve Uğur Özkan kamyonun freni boşalınca kamyon altında kalarak ezildiler.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulans hastaneye kaldırılan Uğur Özkan da kurtarılamadı. Kazada ölen Balcı ve Özkan'ın cesetleri otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.