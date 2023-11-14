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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Arızalanan metroda yolcular mahsur kaldı

Arızalanan metroda yolcular mahsur kaldı
İstanbul'da M1B Yenikapı- Kirazlı Metro Hattı'nda Yenikapı istikametine sefer yapan metro, Üçyüzlü durağına varamadan tünel içerisinde arızalandı. Araç, tünelde bir süre beklerken yolcular da dışarı çıkamadı. Daha sonra hareket eden metro, Üçyüzlü durağına vardığında bu sefer otomatik kapı sistemi devreye girmedi. Yurttaşlar, ışıkları yanmayan ve kapıları açılmayan metrodan dakikalarca inemedi. Duruma tepki gösteren yolcular, bir süre sonra kapıları manuel sistemi kullanarak açıp metrodan dışarı çıkabildiler.

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Arızalanan metroda yolcular mahsur kaldı
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