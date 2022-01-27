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Giriş Tarihi: 27.1.2022 12:54 Son Güncelleme: 27.1.2022 13:28

Arızalanan otobüsün yolcularını Emniyet misafir etti

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Arızalanan otobüsün yolcularını Emniyet misafir etti

Sivas’ın Zara ilçesinde bozulan yolcu otobüsünde bekleyen yaklaşık 30 yolcu, polis araçları ile emniyete götürülerek misafir edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 30 yolcusu bulanan otobüs arızalandı. Durumu öğrenen polis ekipleri, yolcuları Emniyet'e götürerek misafir etti. Polis memurları yolculara çorba ikram etti, yetmeyince de evlerinden getirdikleri ekmek ve yiyecekleri de yolculara verdi. Bu iç ısıtan görüntülerde güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Arızalanan otobüsün yolcularını Emniyet misafir etti | Video

Eskişehir-Van seferini yapan yolcu otobüsü, bir hafta önce Zara ilçesinde arıza yaptı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi üzerinde aralarında çocuklarında olduğu yaklaşık 30 yolcunun imdadına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Polis memurları yolcuları ekip araçları ile ilçe emniyet müdürlüğüne getirerek çorba ikramında bulundu. Polisler, çorba yetmeyince de kendi evlerinden yemek getirip yolculara ikram etti. Sabaha kadar emniyette misafir edilen yolcular, gelen otobüse binerek yollarına devam etti. Bu iç ısıtan görüntülerde emniyetin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Arızalanan otobüsün yolcularını Emniyet misafir etti
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