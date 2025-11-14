Haberler Yaşam Haberleri Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Gözler 14 Kasım Kanal D yayın akışında! Arka Sokaklar 727. bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:02

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler gözlerini 14 Kasım tarihli Kanal D yayın akışına çevirmiş durumda. Uzun soluklu dizi için yayımlanacak 727. bölümün ne zaman izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Arka Sokaklar'ın bu akşam ekranda olup olmayacağı, diziyi yakından takip eden seyircilerin gündeminde. Kanal D'nin 14 Kasım yayın akışında dizinin yeri sorgulanırken, 727. bölümün yayın tarihiyle ilgili detaylar da dikkat çekiyor. İzleyiciler yeni bölümü beklerken yanıt arayışı sürüyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Arka Sokaklar'ın 727. bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor. Dizinin bu akşam ekrana gelmeyeceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, son anda bir değişiklik olmazsa yeni bölümün izleyiciyle buluşması bekleniyor.

14 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00.15 Eşref Rüya (Tekrar)
02.30 Poyraz Karayel

