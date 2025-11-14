ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLE | Arka Sokaklar 727. bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 727. bölümü ekranlardaki yerini alırken, dizinin sıkı takipçileri yeni bölümün detaylarını merak ediyor. Rıza Baba ve ekibinin üstlendiği kritik operasyonlar bu hafta da temposunu koruyor. Arka Sokaklar 727. bölümü izlemek isteyenler, bölümün öne çıkan sahnelerini ve gelişmelerini araştırıyor.
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de!
Arka Sokaklar dizisizin yeni bölümünü https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar bağlantısından takip edebilirsiniz.
Herkes heyecanla polislerin içinde olduğu minibüsün tahliye edilmesini beklemektedir. Ali'nin Pınarla iletişim kurması Yağız'ı rahatsız eder. Diğer yandan Ali'nin yeni doktoru Yeliz tedaviyi sürdürmektedir. Sude'nin sırra kadem basması Barış'ı endişelendirmiştir. Merve ise bu durumdan sıkılmaya başlar. Rami hapisten çıkmıştır. Cevher ve manevi oğlu Balaban onun peşine düşer…