Haberler Yaşam Haberleri Arkadan çarptığı aracın sürücüsünü öldürdü
Giriş Tarihi: 7.12.2024 14:08 Son Güncelleme: 7.12.2024 14:13

Arkadan çarptığı aracın sürücüsünü öldürdü

Aksaray’da Muhammet Ceritli (26) tarafından göğsünden bıçaklanan ve yoldan geçen aile hekiminin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Us (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaan ATALAY
Arkadan çarptığı aracın sürücüsünü öldürdü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ceritli, otomobille seyir halindeyken iddiaya göre alacağı olan Ümmühan Altın'ın (43) içinde bulunduğu ve damadı Ramazan Us'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ceritli otomobilden aşağıya inip, Us ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ceritli, Us'u göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Kanlar içerinde yere yığılan Us'a ilk müdahale o sırada yoldan geçen aile hekimi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Us, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Muhammed Ceritli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadan çarptığı aracın sürücüsünü öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA