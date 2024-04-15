Arkadan gelen 50 yıllık kamyon şoförünün manevrası ile hayatta kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında Recep Gün idaresindeki motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak yerde sürüklendi. Bu sırada sürücü motosikletten yola savruldu. Trafiğin hızla aktığı sırada arkasından gelen Zeki Kaymaz kontrolündeki kamyonetin hem frenin ehemde direksiyon ile manevra yaparak ezmekten kurtardı. Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine kısa surede gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında yüzüstü yatan yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Kamyonetin yüksek olması dolayısı ile adeta hayatta kalan genç, kamyonetin ittirilmesiyle çıkarıldı. Yaralı genç sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonet sürücüsünün hızlı manevrasının hayat kurtardığı kaydedildi. Motosiklet sürücünün önüne düşer düşmez frene basan sürücü Zeki Kaymaz, direksiyon manevrası ile genci ezmekten kurtardı, aracının arazi aracı ve yüksek olması nedeni ile altına aldı. Gencin hayatını kurtardı.

50 YILLIK TECRÜBEM İLE KURTARDIM

Pikap sürücüsü Zeki Kaymaz, "Önce bir ticari araba geçiyordu, motosiklet sanırım ona vurdu. Daha sonra motosiklet takla attı, benim önüme duştu. Ben kurtarmak için elimden geleni yaptım. 50 yıllık sürücüyüm" dedi.

Eşi Ümmü Kaymaz ise, "Biz seyir halinde geliyorduk, daha sonra motosiklet bir anda kaydı. Ben de eşime hemen durmasını söyledim. Ben der demez arabanın altına girdi. Biz çarpmadık, fren sıktık. Çocuğa bir şey oldu diye çok korktum" diye konuştu.