Arkadaş arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da 38 yaşındaki Muhammet Akyol ile Mahir S. (37) arasında tartışma çıktı. Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Bunun üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli de Akyol'u başından vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ARKADAŞ GRUBU

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte dolaşan arkadaş grubu içinde Muhammet Akyol ve Mahir S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşünce Akyol, tabanca ile Mahir S.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. Hemen ardındam grup içerisinde kimliği belirsiz bir kişi ise Akyol'u tabancayla başından vurdu.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyol ile bacaklarından yaralanan Mahir S., ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahir S. ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.