Arkadaş buluşması faciayla bitti

İstanbul'da birlikte vakit geçirmek isteyen 4 arkadaş pazar akşamı Bakırköy'de buluştu. Bir süre oturduktan sonra evlerine gitmek için harekete geçti. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen 20 yaşındaki Ahmet Yasin Şenge, arkadaşları Furkan Tural (22), Alparslan Kara (20) ve Elif Eren (20) ile birlikte arabaya bindi. Sürücü Şenge süratli şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenge ve Tural aracın camından yola savrularak ağır yaralanırken diğer 2 kişi ise kazayı hafif şekilde atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Şenge'nin bir süre kalbinin durduğu ve müdahaleler sonucu hayata döndüğü öğrenildi. Vücudunun birçok yerinde kırıklar ve ezilmeler meydana gelen genç bilgisayar programcısının yaşam mücadelesi 5 gündür sürüyor. Tural'ın tedavinin ardından taburcu olduğu öğrenilirken ekipleri kazayı hafif atlatan Elif Eren ve Alparslan Kara'nın ise ifadelerini aldı.