Arkadaş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Gölcük İlçesi Hisareyn Karaköprü Mahallesinde, Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmadan sırtından vurulan Tunahan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi ise, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. 35 yaşında olduğu öğrenilen Tunaham Korkmaz, akşam saatlerinde misafirliğe gittiği evde 3 arkadaşı ile biraraya geldi. Evde sohbet ederken, Korkmaz ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında, Korkmaz henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silah ile vurularak ağır yaralandı. Evde bulunan E.K. ve D.H.A. kaçarken, diğer arkadaşının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Korkmaz, yapılan ilk müdahale sonrası sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.





TUTUKLANDILAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sonucu, olay sonrası evden kaçan E.K. ve D.H.A. isimli Korkmaz'ın arkadaşlarını yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şüphelide tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanırken, şüphelilerin, arkadaşları olan Korkmaz'ı alacak verecek meselesini konuşmak için eve çağırdığı ve olayın şakalaşırken meydana geldiğini ileri sürdükleri öğrenildi.