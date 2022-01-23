Kocaeli’ndeki arkadaş cinayetinde zanlılar adliyede

Kocaeli Gölcük İlçesi Hisareyn Karaköprü Mahallesinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, misafirliğe gittiği evde çıkan tartışma esnasında sırtından vurulan Tunahan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi ise tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. 35 yaşında olduğu öğrenilen Tunaham Korkmaz, akşam saatlerinde misafirliğe gittiği evde 3 arkadaşı ile biraraya geldi. Evde sohbet ederken, Korkmaz ile bir arkadaşı arasında henüz öğrenilemeyen bir sebebten dolayı tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Tartışma esnasında,Korkmaz henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silah ile vurularak ağır yaralandı. Evde bulunan E.K. ve D.H.A. kaçarken, diğer arkadaşının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Korkmaz, yapılan ilk müdahale sonrası sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

ADLİ MERCİİLERE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürşlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatmıi olduğu çalışmalar sonucu, olay sonrası evden kaçan E.K. ve D.H.A. isimli Korkmaz'ın arkadaşlarını yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şüphelide tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.











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