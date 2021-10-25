Arkadaş cinayetine ağır müebbet cezası

İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde arkadaşları Rasim Kocaman'ı boynundan vurarak öldüren iki arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istmiyle dava açıldı. Olay, geçtiğimiz aylarda Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Kocaman (43), Azerbaycan uyruklu Jabir R. (24) ve Hikmet T.(28) günlük kiralık olarak tuttukları evde birlikte vakit geçirmeye başladı. Üç arkadaşın bulunduğu bir anda evden silah sesi geldi. Rasim Kocaman ölmüş ve çekyatta yatıyordu. Jabir, 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Rasim Kocaman'ın boynundan vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DAYISININ EVİNDE GÖZALTI

Genç adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Jabir'in ifadesi alındı. Genç, uyuşturucu almak üzere Hikmet T.'yi aradığını, Hikmet ile buluşup bir süre gezdikten sonra Hikmet'in kendisini kiralık olan eve götürdüğünü, Hikmet'i kapıda beklediği sırada içerden bir el silah sesi duyduğunu anlattı. Hikmet'in bir çantayla evden çıkarken ambulansı ara dediğini anlatan Jabir, 'İçeriye girdim. Tanımadığım bir adam yatıyordu. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim. Yeri tarif ettim, polisler gelene kadar bekledim' dedi. Genç adam ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Hikmet T.'nin arkadaşı Rasim Kocaman'ı kasten öldürdüğünü ileri sürerek dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Jabir R.'nin ifadesiyle arama kayıtlarının örtüştüğü anlatıldı. İddianamede, Jabir'in olay günü saat: 07.41'de 112 acil servisini arayarak 114 saniye görüşme yaptığı, olayın meydana geldiği apartmana ait güvenlik kamera görüntüleri de incelendiğinde; şüpheli Jabir'in olay yerinden kaçmayarak ambulansın gelmesini beklediği, şüpheli Hikmet Tekeci'nin ise olayın hemen ardından apartmandan kaçarak çıkış yaptığı kaydedildi. Hikmet T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.