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Giriş Tarihi: 3.1.2025 09:56 Son Güncelleme: 3.1.2025 10:37

Arkadaş ısrarıyla bindiği motosiklette can verdi

İstanbul Sultangazi’de arkadaşının ısrarı ile motosiklete binen güvenlik görevlisi Hakan Yıldırım’a (36) ters yönden gelen araç çarptı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda tedavi gören genç adam hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arkadaş ısrarıyla bindiği motosiklette can verdi

Belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Yıldırım'ın motosiklete binme korkusu vardı. Olay günü akşam iş çıkışı arkadaşının ısrarı ile motosiklete bindi. Arkadaşının olsa da kendi başında kask yoktu. Seyir halinde bulundukları sırada karşı yönden gelen bir araç, motosiklete çarptı. Motosiklettekilerin her ikisi de yere savruldu. Ağır yaralanan Hakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Yıldırım'ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gitti. Genç adam önceki gece hayata gözlerini yumdu. Hakan Yıldırım dün Sultangazi Akşemsettin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

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Arkadaş ısrarıyla bindiği motosiklette can verdi
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