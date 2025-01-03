Arkadaş ısrarıyla bindiği motosiklette can verdi

Belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Yıldırım'ın motosiklete binme korkusu vardı. Olay günü akşam iş çıkışı arkadaşının ısrarı ile motosiklete bindi. Arkadaşının olsa da kendi başında kask yoktu. Seyir halinde bulundukları sırada karşı yönden gelen bir araç, motosiklete çarptı. Motosiklettekilerin her ikisi de yere savruldu. Ağır yaralanan Hakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Yıldırım'ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gitti. Genç adam önceki gece hayata gözlerini yumdu. Hakan Yıldırım dün Sultangazi Akşemsettin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.