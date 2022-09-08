Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı

Katil zanlısı Fırat A.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde de bulundu. Gözaltına alınan Fırat A. iddialara göre ifadesinde "Bana silah çekeceğini düşündüm ve silahımı çekerek başından vurdum. Daha sonra da İstanbul'a kaçtım" diyerek cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.