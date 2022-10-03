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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Arkadaş katiline müebbet hapis

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Arkadaş katiline müebbet hapis
Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak tartışması yüzünden arkadaşı Mustafa Candemir'i (48) öldüren terzi Güven Yiğit (49), 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayetin 1 gün önce tasarlandığını, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek ağır müebbet hapse çarptırdı. 9 Haziran 2021 'de yaşanan olayda Güven Yiğit, arkadaşı Mustafa Candemir ile alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşamış, Yiğit, Candemir'i tabanca ile vurarak öldürmüştü.

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Arkadaş katiline müebbet hapis
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