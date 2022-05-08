Arkadaş kavgası kanlı bitti

İSTANBUL'DA meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Diyar G. ile arkadaşları Mustafa S. ve Furkan T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında Furkan T.'nin belindeki silahı fark eden Diyar G., arkadaşının üzerine atlayarak silahını kaptı ve koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra arkadaşlarının telefonla arayarak silahı istemeleri üzerine Diyar G., geri döndü. Silahı teslim etmek yerine aniden ateşleyen Diyar G., Mustafa S. ve Furkan T.'yi vurdu . Yaralanan iki kişiden Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Diyar G., "Beni öldüreceklerini düşündüğüm için silahı kapıp kaçtım. Sonra geri götürmek istediğimde yolda giderken beni dövdükleri anlar gözümde canlandı ve ateş ettim" dedi. Diyar G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.