Arkadaş kurbanı Gisela’nın acı hikâyesi

Balıkesir'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen Alman asıllı Gisela Uysal'dan (53) geriye trajik hayat hikâyesi kaldı. Türkiye'den 1990 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Suat Uysal, orada tanıştığı Gisela ile 1992 yılında evlendi. Genç çift, bir süre Almanya'da yaşadı. Suat Uysal'ın karavan tamiri ve imalatı işine başlamasıyla birlikte tam bir karavan tutkununa dönüşen çift, satın aldıkları bir karavanla ülke ülke gezmeye başladı. Hollanda, İtalya ve Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesine seyahat eden çift, yaşamlarının büyük çoğunluğunu karavanda geçirdi. Suat ve Gisela Uysal çiftinin rüya gibi hayatı, Suat Uysal'ın rahatsızlanmasıyla birlikte değişti.Karavanla Avrupa seyahati yaptıkları sırada aniden rahatsızlanan Suat Uysal'ın kansere yakalandığı tespit edildi. 2018 yılında kanser teşhisi konulan Suat Uysal, Almanya'da kanser tedavisi görmeye başladı. Suat Uysal 2019 yılında hayatını kaybetti. Uysal memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde toprağa verildi. 27 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Gisela Uysal, eşinin mezarının bulunduğu yerden ayrılmak istemedi. Almanya'ya dönmek yerine Akçay'a yerleşti. Sık sık eşinin mezarına giden Gisela Uysal, yürüyüş ve doğa sporları gruplarına katılarak yaşadığı büyük üzüntüyü kendisini doğaya bırakarak aşmaya çalıştı.KATILDIĞI bir doğa yürüyüşü etkinliğinde emekli gardiyan 65 yaşındaki Süleyman Karaaslan ile tanışan Gisela Uysal, kısa bir süre arkadaşlık ettiği Karaaslan ile bir müddet sonra görüşmeyi bıraktı. Karaaslan'ın ısrarlarına rağmen görüşmek istemeyen Gisela, 12 Aralık'ta Karaaslan tarafından yaşadığı evin önünde silahla vurularak öldürüldü. Karaaslan aynı silahla intihar etti. Gisela ise öldükten sonra bile terk etmediği eşiyle aynı yerde toprağa verildi.