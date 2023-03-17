Arkadaş olmak istemeyince hakaret etti

İstanbul'da yaşayan Mimar Baver A. (28) geçtiğimiz yıl Instagram üzerinden avukat Miray Y.'yi (27) arkadaş olarak ekledi. Arkadaşlık isteğini kabul eden Miray Y.'ye mesaj atmaya başladı. Mimar, ısrarcı olunca avukat, cevap vermeyi kesti. Bu kez öfkelenen Baver A., genç kadına, "Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun. Takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikâyetçi olmazsan şer..sin" gibi hakaret dolu sözler söyledi. Miray Y.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan mimar, amacının hakaret olmadığını söyledi. Hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istenen Baver A. geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıktı. Baver A. mesajlarının sonunda gülücük olduğunu belirterek şaka maksatlı sözler olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Baver A.'yı 56 gün adli para cezası ve 5 yıl denetime tabi tuttu.