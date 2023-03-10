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Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:49

Arkadaş vahşeti: Silahla öldürüp 3 metreden attılar

36 yaşındaki İhsan Akay arkadaşları tarafından silahla koltuk altı ve kalçasından vurulduktan sonra 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı. Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kaçan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaş vahşeti: Silahla öldürüp 3 metreden attılar

İddiaya göre, Kanarya Mahallesi'nde Gümrük yolu üzerinde seyir halinde olan araç aniden durdu. Araçtan inen 3 kişi bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri diğerini silahla vurdu. İki kişi vurdukları arkadaşını yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemi aldı. Sağlık ekipleri vurulan İhsan Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLDÜRÜP KAÇTILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri görgü tanığı bir kişinin ifadesine başvurdu. Şahısların beyaz ticari bir araçla gelip kaçtıklarını söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken İhsan Akay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Arkadaş vahşeti: Silahla öldürüp 3 metreden attılar
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