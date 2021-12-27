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Giriş Tarihi: 27.12.2021 00:38

Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuk öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuk öldü

Bursa’da parkta gezinirken arkadaşı tarafından üzerine dezenfektan dökülerek ateşe verilen 14 yaşındaki Burak Altun’un beyin ölümü gerçekleşti. 14 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan çcouk, yaşam mücadelesini kaybetti

Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta gezinen Burak Altun ve arkadaşları, yakınlardaki lisenin bahçesine girdi. 13 yaşındaki İ.K, lisede üretilen ve plastik depolarda biriktirilen dezenfektan maddesini bir poşete doldurdu. Daha sonra parka dönen İ.K, dezenfektanı arkadaşı Burak Altun'un üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve sağa sola koşarak ateşi söndürmeye çalışan talihsiz çocuk, çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile söndürüldü. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Altun, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ARKADAŞI SERBEST KALMIŞTI

Diğer yandan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan İ.K, haftada bir gün karakola giderek imza veriyor.

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Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuk öldü
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