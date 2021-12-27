Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılan çocuk öldü

Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta gezinen Burak Altun ve arkadaşları, yakınlardaki lisenin bahçesine girdi. 13 yaşındaki İ.K, lisede üretilen ve plastik depolarda biriktirilen dezenfektan maddesini bir poşete doldurdu. Daha sonra parka dönen İ.K, dezenfektanı arkadaşı Burak Altun'un üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve sağa sola koşarak ateşi söndürmeye çalışan talihsiz çocuk, çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile söndürüldü. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Altun, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ARKADAŞI SERBEST KALMIŞTI

Diğer yandan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan İ.K, haftada bir gün karakola giderek imza veriyor.