Arkadaşı tarafından silahla vuruldu: Tam 30 kilometre kaçtı!

Korkunç olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 SA 267 otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.