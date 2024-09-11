‘Arkadaşımla buluşacağım’ diyen kızını silahla öldürdü

Gaziantep'te bir kişi sosyal medyadan tanıştığı kişiye gitmek için evden çıkan kızını tüfekle vurarak öldürdü.Nurdağı ilçesinin kırsal Şatırhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda kısa bir süre önce, yaşadığı İngiltere'den memleketine dönüş yapan Hatice R. (32), sosyal medyadan tanıştığı bir erkekle buluşmak için evden çıktı. Kızının gitmesine engel olmak isteyen baba İsmail R. (55) tüm çabalarına rağmen engel olamadığı kızına pompalı tüfekle ateş etti. Olay sonrası Hatice R. hayatını kaybederken katil zanlısı baba gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.