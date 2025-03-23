Arkadaşına verdiği 1.5 milyonu geri alamadı

İstanbul'un Şişli'de avukatlık yapan Beyza Sındıraç, 2023 yılında Avukat Beyza Sındıraç, arkadaşı Barış A. Aracılığıyla araç almak isterken büyük bir mağduriyet yaşadı. Sındıraç, yoğun iş temposu nedeniyle araç satın alma işlemlerini Barış A.'ya devretti.

ARACI BAŞKASINA SATTI

İkili arasında yapılan anlaşmaya göre, Barış A., Sındıraç adına bir Mercedes marka araç satın alarak işlemleri yürütecekti. Ancak avukatın güvenini suistimal eden adam, aracı aldıktan sonra kendisine teslim etmedi ve başka bir kişiye sattı. Barış A.'ın aracı sattığı kişi, araca ödediği bedeli Sındıraç'a göndermeyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Sındıraç, Barış A., ile defalarca görüşmesine rağmen parasını alamadı ve olay yargıya taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış A'nın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu belirtilerek cezalandırılması talep edildi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Avukat Beyza Sındıraç, ifadesinde "Yoğun iş temposu nedeniyle Barış A'.'ya güvenerek aracı onun üzerinden satın aldım. Ancak araç bedelini ödediğim halde bana teslim edilmedi ve sonrasında satıldığı bilgisi geldi. Paramı geri alamadım, büyük bir mağduriyet yaşadım" dedi. Savcılık, olayın dolandırıcılık boyutunu araştırırken, Barış A.'ın daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelemeye aldı. 7 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.