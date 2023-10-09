Arkadaşını 27 yerinden bıçakladı

İstanbul Çekmeköy'de arkadaşı H.Y.A. tarafından 27 yerinden bıçaklanan G.Y. hayatını kaybetti. İddiaya göre; 10 yıllık arkadaş oldukları öğrenilen G.Y. ile H.Y.A. ormanlık alana gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Y.A. arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçakladı. H.Y.A. olay yerinden kaçarken, G.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine cesede ulaşan jandarma tarafından yakalanan H.Y.A.'nın, G.Y.'nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında çıkan tartışmada arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen H.Y.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.