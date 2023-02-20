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Giriş Tarihi: 20.2.2023 15:41 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:06

Arkadaşını 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Kocaeli İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki İbrahim Can Vayvalak, tartıştığı arkadaşı Burak B. tarafından 5 bıçak darbesi ile öldürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Arkadaşını 5 bıçak darbesiyle öldürdü

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı üzerinde meydana gelen olayda Burak B. kız arkadaşına sosyal medyada küfür ettiği öne sürülen iş arkadaşı İbrahim Can Vayvalak (31) ile bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldi. İkili aralarındaki konuşmanın bitmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Sabaha karşı yeniden bir araya gelen ikili aynı konu üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak B. üzerindeki bıçakla İbrahim Can Vayvalak'ı 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vayvalak'ın yaşamını yitirdiğini belriledi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Vayvalak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen İbrahim Can Vayvalak'ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Olayın şüphelisi Burak B. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Burak B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Arkadaşını 5 bıçak darbesiyle öldürdü
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