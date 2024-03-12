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Giriş Tarihi: 12.3.2024 12:04 Son Güncelleme: 12.3.2024 12:27

Arkadaşını arama bahanesiyle telefonu gasp etti

Arkadaşını arama bahanesiyle bir kişiden aldığı cep telefonunu bıçakla gasp eden bir kişi; Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Arkadaşını arama bahanesiyle telefonu gasp etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Yağma" olayı 1 Mart Cuma günü sabah saat 06.40 sıralarında Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi, sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunu bir arkadaşını arama bahanesiyle aldı ve mağdur bıçakla gasp edildi. İnceleme başlatan ve saldırganın kaçış güzergahını tespit eden Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; saldırganı yakaladı. Cep telefonu ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "Evden Hırsızlık, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma, Uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan D.K. isimli saldırgan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arkadaşını arama bahanesiyle telefonu gasp etti
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