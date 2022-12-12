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Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:23 Son Güncelleme: 12.12.2022 16:39

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, itiraf etti!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Mehmet Ali Ersoy (38), birlikte içki içtiği arkadaşı Yunus D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Yunus D., cinayeti itiraf etti.

DHA
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, itiraf etti!

Olay, Erenler Mahallesi'ndeki Çatal Çeşme Sokak'taki bir evde meydana geldi. Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah gelen Yunus D., birlikte alkol aldığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy ile aralarında tartışma çıktığını ve onu bıçakla öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet Ali Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus D. gözaltına alınırken, Mehmet Ali Ersoy'un cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, itiraf etti!
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