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Giriş Tarihi: 26.8.2023 15:35 Son Güncelleme: 26.8.2023 15:41

Arkadaşını boynundan bıçaklayıp öldürdü

İstanbul’da bir kişi, tartışma yaşadığı arkadaşını boynundan bıçakladı ve öldürdü. Katil zanlısı yakalanıp tutuklandı. Olay öncesi ve sonrası güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Emir SOMER Emir SOMER
Arkadaşını boynundan bıçaklayıp öldürdü

İstanbul Polisi, Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde çıkan ve Y.A. isimli bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili inceleme başlattı. Y.A.'yı bıçakla yaralayan ve öldüren kişinin, arkadaşı Y.Ç. olduğu belirlendi. Y.Ç. gözaltına alındı. İkilinin olay günü bir Tekel Bayisi'nden birlikte alkol aldıkları, Soğanlı Mahallesi'ndeki metruk bir alanda aldıkları alkolün etkisiyle tartışmaya başladıkları ve Y.Ç.'nin arkadaşını boyun kısmından bıçakla yaraladığı tespit edildi. Yaralı halde çevrede bulunan bir restorana kaçan Y.A.'nın restorandan çıktıktan hemen sonra yere düştüğü ve yaşamını yitirdiği belirlendi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen katil zanlısı Y.Ç. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Arkadaşını boynundan bıçaklayıp öldürdü
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