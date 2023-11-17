Arkadaşını evde vurdu sokağa çıkarıp ambulansa bindirdi

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesinde 12 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00 sıraların da meydana gelen olayda yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Selçuk Kapucuoğlu, 16 Kasım 2023 tarihinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, ölen Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak çıktığı evi tespit edildi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu'nun dışarı çıkmasının ardından, aynı dairede bulunan bir kişinin pencereden dışarı birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtığı belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs Fatih'te yalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Yıldırım D.'nin daha önceden 4 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.
YANLIŞLIKLA VURMUŞ
Şüpheli Yıldırım D. ilk ifadesinde evde silah temizliği yaptığı sırada silahın ateş alınca arkadaşının yaralandığını ardından onu dışarı çıkarıp ambulansı aradığını beyan ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak dışarı çıkardığı ambulansa bindirdikten sonra, şüphelinin de koşarak kaçtığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. Adliyeye sevk edildi.
OLAY SONRASI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan şahsın yol ortasında yerde yatarken ambulansa bindirildiği anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.