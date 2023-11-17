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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:18 Son Güncelleme: 17.11.2023 14:21

Arkadaşını evde vurdu sokağa çıkarıp ambulansa bindirdi

İstanbul Güngören’de Selçuk Kapucuoğlu(46)’nu tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen arkadaşı Yıldırım D.(44) Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın silah temizliği sırasında kazayla ateş alması sonucu yaşandığını öne süren Yıldırım D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay günü yaralı arkadaşını bina dışına çıkarıp ambulansı aradığı gelen ambulansa bindirdikten sonra firar ettiği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaşını evde vurdu sokağa çıkarıp ambulansa bindirdi

Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesinde 12 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00 sıraların da meydana gelen olayda yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Selçuk Kapucuoğlu, 16 Kasım 2023 tarihinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, ölen Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak çıktığı evi tespit edildi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu'nun dışarı çıkmasının ardından, aynı dairede bulunan bir kişinin pencereden dışarı birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtığı belirlendi.

Polis kaçan kişinin Yıldırım D. olduğunu tespit ederken, Yıldırım D.'nin şahsı evin içinde yaraladıktan sonra Ambulansı arayıp yardım istediği gelen ambulansa da yaralı arkadaşını bindirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs Fatih'te yalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Yıldırım D.'nin daha önceden 4 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Şüpheli Yıldırım D. ilk ifadesinde evde silah temizliği yaptığı sırada silahın ateş alınca arkadaşının yaralandığını ardından onu dışarı çıkarıp ambulansı aradığını beyan ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak dışarı çıkardığı ambulansa bindirdikten sonra, şüphelinin de koşarak kaçtığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. Adliyeye sevk edildi.

OLAY SONRASI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şahsın yol ortasında yerde yatarken ambulansa bindirildiği anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Arkadaşını evde vurdu sokağa çıkarıp ambulansa bindirdi
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