Arkadaşını evde vurdu sokağa çıkarıp ambulansa bindirdi

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, ölen Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak çıktığı evi tespit edildi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu'nun dışarı çıkmasının ardından, aynı dairede bulunan bir kişinin pencereden dışarı birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtığı belirlendi.