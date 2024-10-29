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Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:54 Son Güncelleme: 29.10.2024 10:55

Arkadaşını inşaatın 3. katından atıp öldürdü

Konya’nın Çumra ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından aşağıya düşen Afganistan uyruklu Hasip Asuri (20) hastanede hayatını kaybetti. Asuri’yi aşağıya iterek öldürdüğü ortaya çıkan vatandaşı Manaf Kondazi ise çok geçmeden yakalanıp, gözaltına alındı.

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Arkadaşını inşaatın 3. katından atıp öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Meydanlı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaata çalışan Afganistan uyruklu Hasip Asuri'nin 3. kattan düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak önce Çumra Devlet Hastanesine ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Asuri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yaptığı incelemede Asuri'nin yaşanan tartışma sonrası vatandaşı Manaf Kondazi tarafından itilerek, öldürüldüğünü belirledi. Olay sonrası şantiyeden kaçtığı anlaşılan Kondazi çok geçmeden yakalanıp, gözaltına alındı. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Arkadaşını inşaatın 3. katından atıp öldürdü
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