Arkadaşını inşaatın 3. katından atıp öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Meydanlı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaata çalışan Afganistan uyruklu Hasip Asuri'nin 3. kattan düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak önce Çumra Devlet Hastanesine ardından da Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Asuri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yaptığı incelemede Asuri'nin yaşanan tartışma sonrası vatandaşı Manaf Kondazi tarafından itilerek, öldürüldüğünü belirledi. Olay sonrası şantiyeden kaçtığı anlaşılan Kondazi çok geçmeden yakalanıp, gözaltına alındı. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.