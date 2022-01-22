Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını katletti
Giriş Tarihi: 22.1.2022

Arkadaşını katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arkadaşını katletti
İstanbul'un Fatih ilçesinde, 41 yaşındaki Ş.D. bıçaklanarak öldürüldü. Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki adreste önceki gece 00.20 sıralarında meydana gelen olayda F.D. (24) isimli şüpheli, arkadaşı Ş.D.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüphelinin kaçarken, bıçağı çöp kutusuna attığı tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, şüpheli F.D.'yi Fatih Nişanca Mahallesi'nde yakaladı. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
Antalya'da akılalmaz olay! Banyo sırası yüzünden boğazından bıçakladı!
ABD'li milyarderin sanat koleksiyonuna baskın! Çaldığı Anadolu kökenli eserler Türkiye'ye geliyor!
Son dakika: 21 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ankara'da doktoru bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu! Bakan Koca'dan açıklama!
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA