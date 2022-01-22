Arkadaşını katletti

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 41 yaşındaki Ş.D. bıçaklanarak öldürüldü. Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki adreste önceki gece 00.20 sıralarında meydana gelen olayda F.D. (24) isimli şüpheli, arkadaşı Ş.D.'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüphelinin kaçarken, bıçağı çöp kutusuna attığı tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, şüpheli F.D.'yi Fatih Nişanca Mahallesi'nde yakaladı. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.