Arkadaşını kurtarırken boğuldu, cesedi 3 ay sonra bulundu

Beşiktaş Arnavutköy İskelesi önlerinde, önceki akşam suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi. Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı. Cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi. Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.