Arkadaşını kurtarmak isterken can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda F.A., R.İ. ile E.K., baraj göletinin tahta köprüsünde fotoğraf çektirmek istedi. Bu esnada F.A., dengesini kaybederek suya düştü. R.İ. ile E.K., arkadaşları F.A.'yı kurtarmak için suya atladı, çıkamayınca çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar, F.A. ile E.K.'yı göletten kurtarmayı başardı ancak R.İ. gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışma sonrasında R.İ.'nin cesedini sudan çıkardı. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.