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Giriş Tarihi: 19.3.2022 09:57

Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi... Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi... Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş

Ankara’da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusunda arkadaşını öldürüp intihar süsü vermeye çalışan katil zanlısı tutukladı.

Ankara'nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteriye arkadaşı Recep Dinç, geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusundan arkadaşını tartışma sonrasında öldürdüğünü, ardından tabancayı intihar süsü vermek için eline tutuşturduğunu itiraf etti. Gökhan Y. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi... Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş
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