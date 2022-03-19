Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi... Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş

Ankara'nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteriye arkadaşı Recep Dinç, geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusundan arkadaşını tartışma sonrasında öldürdüğünü, ardından tabancayı intihar süsü vermek için eline tutuşturduğunu itiraf etti. Gökhan Y. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.