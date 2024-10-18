Arkadaşını öldürdü, Manisa’ya sevk edildi

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Duruşmasında sanık Sezer A.'nın kuzeni de tanık olarak dinlendi. Kuzen, sanığın arkadaşıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu, askerden döndükten sonra içine kapanık birine dönüştüğünü belirtti. Kuzen, "Aralarında bir düşmanlık yoktu, sadece arkadaşlardı" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, Sezer A. akıl sağlığını değerlendirmek için 24 Ekim 2024 tarihinde Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın 10 Ocak 2025 tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 14 Mart 2023 tarihinde Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sezer A., tartıştığı arkadaşı Hüseyin Türkan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, ardından kendini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Sezer A., yakalandıktan sonra tedavi altına alındığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 58 gün sonra adliyeye getirilmişti.

TEDAVİ SÜRECİ VE CEZAEVİ

Sezer A., 11 Mayıs 2023'te mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanmış ve tedavi için İzmir Menemen'deki bir hastaneye sevk edilmişti. Daha sonra tedavi süreci Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, jandarma gözetiminde devam etti.