Arkadaşını öldüren kadın eski eşini de yaralamış

Düzce'de cezaevinde tanışan, yakın arkadaş olan ve tahliye olduktan sonra bir süre aynı evde oturan Seçil Başyurt ve Özlem Alcan arasında zamanla, husumet oluştu. Evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri, aynı apartmandaki başka daireye taşındı. Zaman zaman tartışan ikili, 4 Haziran'da yine karşılaştı. Tartışma sonrası evine gidip, tabanca alan Başyurt, saat Özlem Alcan'ın evine gidip, 9 el ateş açıp kaçtı. Alcan hayatını kaybetti. Kendisini ihbar eden ve tutuklanan Başyurt'un daha önce eski eşini tabancayla vurarak yaraladığı için cezaevine girdiği ortaya çıktı. DHA